No hay que restar mérito al Gobierno en lucha anticorrupción ante pocos avances en otros temas: Soto

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la comisión anticorrupción en el Congreso del Estado, Jorge Carlos Soto Prieto, señaló que la lucha anticorrupción del Gobierno del Estado no debe ser minimizada ante el poco avance de la administración estatal en otros temas como la obra pública, salud o seguridad, debido a que hay retrasos en estos por el quebranto financiero dejado por la administración de César Duarte Jáquez.

Lo anterior ante las crtícias de varios actores políticos en el sentido de que el gobierno actual solamente se ha dedicado a perseguir a ex funcionarios de oposición, pero no ha trabajado en cuestiones relacionadas con la obra pública, servicios de salud o seguridad, por lo que el diputado precisó que estos temas no deben de restar mérito al combate anticorrupción que se hace.

Señaló que Chihuahua está sentando precedentes en el combate contra la corrupción y el castigo para los funcionarios que abusaron de su poder al disponer recursos públicos para tintes personales o conseguir lujos, por lo que la operación de llevarlos a justicia debe ser reconocida, pues debido a estas acciones se dejó un quebranto financiero y por tal motivo el gobierno actual no puede trabajar en los temas mencionados.

“El dinero que debió haber sido destinado a servicios públicos fue destinado a fines personales, a viajes, a lujos, a ranchos, para dimensionar es necesario saber que la corrupción en México cuesta 90 mil millones de dólares anuales, treinta veces el presupuesto anual de Chihuahua, por eso hay que reconocer el trabajo del gobierno de Chihuahua y reconocer que queda un largo camino para salir del bache”, precisó el diputado.