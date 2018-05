No hay pruebas sobre acusaciones de Villegas Montes: González Villalobos

Noticias de Chihuahua.-

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura Estatal, Pablo Héctor González Villalobos, señaló que no hay pruebas en las acusaciones realizadas por el magistrado Luis Villegas Montes en contra de la consejera Luz Estela “Lucha” Castro por su presunta intervención en el proceso de selección de jueces.

Villegas Montes anunció que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que para Lucha Castro sea cesada del mismo por las imposiciones y violaciones que ha realizado al interior del Poder Judicial.

La ultima muestra de su autoritarismo, dijo, se dio en el examen de selección de jueces ya que, como incluso denunciaron los abogados participantes, no cumplió con parámetros de objetividad, dejando fuera a varios jueces provisionales y favoreciendo a personas vinculadas a la Judicatura, específicamente a la consejera Castro.

Al respecto, González Villalobos señaló que no emitirá opiniones en lo personal para no interferir en el proceso y por ello se nombró a Héctor Olivas, secretario técnico de la Judicatura, como vocero de este órgano, aunque adelantó que de entrada y sin prejuzgar, se hace notar que no hay pruebas de lo que se afirma en la queja del magistrado.

“Habrá un boletín de prensa con una posición institucional del Consejo que se hará llegar a todos los medios y que ya lo verán, pero adelanto que sin prejuzgar sobre lo que pueda ser materia del conocimiento del Consejo, se hace notar que desde luego no hay ninguna pruebas de lo que se afirma. Cualquier que tenga información se acerque a dar proporcionarla al Consejo y que si no hay información que no se contaminen los procesos”.