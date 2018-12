No hay consenso en paquete presupuestal; servicios personales ni los tocaron: Morena

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez, aseguró que a la fecha no existe consenso por parte de los legisladores para poder aprobar el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, por lo que podría atrasarse dicha aprobación hasta los últimos días del mes de diciembre.

El diputado refirió que el día de ayer sostuvieron varias reuniones para este tema y en la cual estuvieron presentes también el delegado del gobierno Federal, Juan Carlos Loera, y autoridades del gobierno estatal, a quienes se les indicó que Morena no aprobaría el presupuesto si no se hacían modificaciones y re orientación del gasto.

Explicó que dentro del presupuesto no se tocaron los servicios personales, es decir lo que corresponde a sueldos y prestaciones, e incluso hubo incrementos en algunos, y frente a esto se redujo presupuesto para Desarrollo Social y para el campo.

Añadió que dentro de la Ley de Ingresos no se votará el tema de la revalidación vehícular a favor, porque no se está considerando la capacidad económica de los chihuahuenses para pagar este impuesto y no se contempla la propuesta de que contribuyentes con vehículos de modelo antiguo paguen menos y no solo en descuentos durante los primeros tres meses del año.

Agregó que se solicita también que las licencias y las actas de nacimiento sean permanentes, es decir que no tengan vigencia, pues esto afecta a la economía de las familias chihuahuenses.