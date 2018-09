No había recibido amenazas; denunciaré por corona fúnebre: Serna

Noticias de Chihuahua.-

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 52 (SNSA), Pablo Serna Molina, dijo desconocer de dónde pudo provenir la corona fúnebre que fue dejada anoche en las instalaciones de la organización sindical, pero advirtió que denunciará el hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los informes de la policía, en las afueras del sindicato, ubicado sobre la Antonio de Montes y Deza y Ulloa, fue dejada una corona fúnebre a nombre de Pablo Serna, quien se encuentra en la Ciudad de México y no regresará hasta mañana.

En este sentido dijo que una vez que arribe a la capital analizará la situación pues no está muy bien informado de qué pasó, pero una vez que cuente con más elementos interpondrá la querella correspondiente.

Asimismo dijo que nunca había recibido ningún tipo de amenazas previas ni tampoco considera haberle hecho daño a alguna persona aunque sabe que su trabajo por la defensa de los derejhos de os trabajadores puede molestar.

“Vamos a tener precaución, no dejar las cosas a la ligera pero esperemos que no sea nada en serio. Como fue apenas anoche no conozco bien la situación, primero voy a tranquilizarme, saber qué pasó, de dónde puede venir, poner la denuncia. Estoy tranquilo, no había recibido amenazas, no le he hecho nadie”.