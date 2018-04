No firmó Corral el presupuesto federal para estados del 2018

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, confesó haber sido el único mandatario que no firmó el convenio en el que la Secretaría de Hacienda envía su propuesta de presupuesto para los estados, pues consideró que, por segunda ocasión, a él se le dio trato diferenciado en cuanto a la asignación de recursos.

“Yo no firmé en el 2017, en diciembre, el convenio con el que los gobernadores acuerdan con Hacienda enviar su propuesta de recursos para los estados porque me parecía verdaderamente muy indigno que por segunda ocasión me la aplicaran de esa manera, en un trato muy diferenciado en dos fondo que yo sé que a tos gobernadores les dan mucho más dinero y yo tenía datos de cómo habían tratado a otros estados”.

Corral Jurado subrayó que la federación no ha sabido como tratarlo ya que, pese a la disposición y la voluntad de colaborar institucionalmente con el presidente Enrique Peña Nieto, nunca ha dejado de verlo como el opositor que fue en el Senado de la República.

Añadió que la posible intención del Gobierno Federal era sofocarlo financieramente para quizá negociar algunas otras cosas como el tema de las investigaciones contra la corrupción a lo cual dijo, nunca accedería si se lo hubieran propuesto.

El jefe del ejecutivo refirió que fue José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público quien se negó a recibirlo para plantearle su inconformidad sobre este trato diferente al resto de los estados que reciben más recursos, por lo que tuvo que enviar una carta a Peña Nieto, sin embargo no sólo no hubo apoyo, sino que se retuvieron los 900 millones de pesos que motivaron la Caravana de la Dignidad.