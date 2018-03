No es televisión gubernamental, sino pública: Pinedo a diputados

Noticias de Chihuahua.-

Ante la negativa del Poder Legislativo de invertir 85 millones de pesos en un canal televisivo, el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Corralejo, precisó a los legisladores que este canal no será televisión gubernamental, sino pública, por lo que no se utilizará para promocionar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

El coordinador precisó que hay instrumentos legales para evitar que los gobernadores utilicen los canales públicos como instrumentos de promoción, por lo que se estará instalando un Consejo Ciudadano recomendado por el Instituto Federal de Comunicaciones (Ifetel) para decidir sobre qué programas o contenidos se estarán proyectando en este canal de televisión.

Agregó que se estarán siguiendo lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) a fin de que generen los beneficios para impulsar la cultura, el deporte, las artes, el turismo y se refuerce la identidad de los chihuahuenses con un canal público que estará abarcando el 70 por ciento de la población, reunida en Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc.

“Ya hay 30 estados que gozan de estos beneficios, lo que haremos en Chihuahua no es nada novedoso, es un canal público, más no un canal gubernamental”, precisó a los legisladores tras los cuestionamientos sobre la inversión, la cual consideraron que no debía aplicarse para estos objetivos.