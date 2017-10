No es mi ADN: descarta de la Vega interés por alcaldía de Juárez

Noticias de Chihuahua.-

Pese a ser señalada como una posible contendiente a la alcaldía de Ciudad Juárez en el proceso electoral del 2018, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, descartó tener interés por ostentar este cargo.

“Me lo han comentado y preguntado sobre todo en Ciudad Juárez, yo no vengo del mundo de la política, vengo del mundo de a iniciativa privada, no es mi DNA, sin duda me han preguntado pero yo me siento cómoda donde estoy y la verdad es que tengo un mundo de trabajo que hacer”, acotó.

En este sentido, la secretaria se dijo enfocada en la planeación y concreción de proyectos de inversión y desarrollo para el estado, así como en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por la presente administración.

Además de no encontrarse en sus planes inmediatos, de la Vega señaló que su perfil ni siquiera la coloca como la mejor contendiente, debido a su poca experiencia en la política, a pesar del gran arraigo que tiene con la frontera de la que es oriunda.