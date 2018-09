No encontramos pruebas contra diputados panistas: Soto 

Noticias de Chihuahua.-

El diputado Jorge Soto Prieto informó que no se encontraron pruebas en contra de los tres diputados panistas que fueron denunciados por presuntamente violar la división de poderes al ordenar una auditoría a la sala regional de Hidalgo del Parral, por lo que la solicitud de juicio política quedó sin efectos y el solicitante podrá apelar a recursos de impugnación contra esta decisión de la comisión jurisdiccional.

Soto Prieto puntualizó que no se puede hablar de que el caso fue desechado, debido a que la comisión jurisdiccional si le dio entrada al caso para realizar el procedimiento marcado por la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, solamente se determinó que no había pruebas para sustentar las acusaciones marcadas en la solicitud presentada por el magistrado Luis Villegas.

Aclaró que dentro de la solicitud se establecían tres acusaciones, una relacionada con la violación o el ataque a la división de poderes; otro con usurpación de funciones por parte de los diputados Miguel La Torre, Citlalic Portillo y Laura Marín -integrantes de la comisión de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales; y ataques a la Constitución.

Estas tres acusaciones presuntamente no pudieron ser probadas por el magistrado, por lo que se decidió por parte de la comisión no proceder en contra de los legisladores, ni en contra del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, quien también había sido denunciado por el magistrado.

Reiteró que el magistrado Luis Villegas puede apelar o recurrir a recursos en contra del dictamen de la comisión jurisdiccional y añadió que está pendiente resolver el desafuero del juez Guillermo “Willy” Gómez.