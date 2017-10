‘No brota el odio, sólo la decisión para que no pasen más tragedias’: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta Maru Campos Galván, encabezó este jueves la entrega del memorial a las víctimas del Aeroshow, que hoy se cumplen cuatro años de la pérdida de nueve vidas y más de 90 lesionados, muchos de ellos quedaron con una discapacidad.

“No tenemos que olvidar que hace cuatro años Chihuahua quedó profundamente impactada por este suceso; un suceso que nos mostró la dimensión de la fragilidad humana de las máquinas que no son sometidas por la razón y la experiencia ni acotadas por las reglas de un buen gobierno, sin embargo desde las cenizas de esta herida que permanece. En nuestra sociedad no brota el odio ni el conformismo, sino que ha brotado ya la decisión de que esto ya no suceda ni se repita nunca más”, expresó la alcaldesa.

El memorial está a unos cuántos metros donde aquella tarde de sábado 5 de octubre la monster truck en el evento Demolution show, pasó por encima de gente que estaba en el público sin ninguna medida de seguridad.

Maru Campos afirmó su compromiso con las familias de los fallecidos y demás víctimas presentes. Luego del evento las familias soltaron al aire globos color blanco.