Pleito en el Ichitaip: Niegan comisionados haberse reunido con Jáuregui

Los comisionados Alma Rosa Armendáriz Sigala y Alejandro de la Rocha Montiel negaron haberse reunido con el secretario general de Gobierno el pasado lunes 19 de marzo para buscar la forma de evitar que Rodolfo Leyva Martínez regresa a la presidencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

Armandáriz Sigala subrayó que su decisión de presentar ante el pleno del Ichitaip la iniciativa de interponer un recurso de revisión a la sentencia que dio el juez Segundo de Distrito para que Rodolfo Leyva sea restituido en la presidencia se debió a que este asunto no es únicamente de dos personas (Leyva y de la Rocha) sino de todo el Instituto y por ello, deben tomarse decisiones colegiadas.

Asimismo negó frente a los medios el mismo Leyva Martínez, que ella se haya reunido con el secretario Jáuregui y que si fue vista cerca de Palacio de Gobierno es porque acudió a Casa Chihuahua para pedir espacio en el que se desarrollaría un evento del Ichitaip.

En este sentido reitero que ella no recibe órdenes de Jáuregui ni de ningún otro funcionario del poder ejecutivo y que, si se ha sentido amenazada, ha sido por su compañero Rodolfo Leyva quien, minutos antes de la sesión, acudió a su oficina para decirle que aceptaran la resolución del juez y desistiera de presentar ningún recurso.

“El comisionado Leyva, un poco intimidante, me sentí intimidada, fue a mi oficina a pedirme que ya reconociera esto y le dijo que no, que en público voy a pedir que se respete lo que este órgano colegiado decida, por eso es que hice esa propuesta, ¿porqué?, precisamente por el doble discurso como se ha manejado a los medios el proceso de este juicio, por eso sometía la votación para ver que lo que aquí se diga sea colegiadamente. No es la decisión unilateral de Alejandro del Rocha o de Rodolfo Leyva Martínez, no es la confrontación de dos personas por una presidencia”.

Por su parte, Alejandro de la Rocha señaló que el lunes 19 acompaño a la comisionada Armendáriz a gestionar espacios para la realización de un foro de mejores prácticas para el Ichitaip y fue en ese momento cuando un reportero los captó cerca de Palacio de Gobierno.

“Respeto mucho, sí estuvo el reportero nos tomó en la banqueta y sí le aclaré le punto y no pasa nada, yo entiendo que es el trabajo que tiene que estar pescando la noticia”, dijo el comisionado.