Niegan amparo a Serrano y 10 más; no existe investigación en su contra

Noticias de Chihuahua.-

Por no existir una investigación en su contra, jueces decidieron negar dos amparos al ex candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, así como a 10 ex personas más ligadas al ex gobernador César Duarte, entre los que destacan el hermano del ex mandatario estatal, Alejandro Duarte Jáquez.

Además de la negativa de amparar a Serrano y al hermano del ex gobernador por no estar siendo investigados, también se negaron los amparos a Servando Portillo, ex secretario de Desarrollo Social y a Raymundo Romero, ex secretario General de Gobierno.

Así como a José Francisco Chávez Michel, ex oficial mayor de Camargo; Lourdes Josefina Juárez, ex directora de finanzas de COESVI; Saúl Jakob Martínez Rempening, ex tesorero de la JMAS Chihuahua y a Sergio Venzor Gardea, ex presidente de la JMAS Cuauhtémoc.

Otros que tampoco obtuvieron amparo son Marcelino Robles Muñoz, ex jefe del Departamento Jurídico de la JMAS de la capital del estado y Marcelo Flores Elizondo, ex director de Servicios Públicos Municipales durante el trienio del ex alcalde Javier Garfio, hoy vinculado a proceso por el delito de peculado.