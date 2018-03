Niega SFP protección a Jaime Herrera; no habrá impunidad, dice

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, negó que haya algún tipo de protección al ex secretario de Hacienda del Estado, Jaime Herrera Corral, quien incluso fue vinculado a proceso por un juez federal por su posible participación en la retención de más de 14 millones de pesos provenientes de los salarios de los trabajadores de gobierno para entregarlos al PRI.

Luego de que la Procuraduría General de la República desechará la denuncia presentada en el 2014 por el abogado Jaime García Chávez en contra de César Duarte Jáquez y el propio Jaime Herrera por enriquecimiento ilícito y delitos bancarios referentes a la utilización de recursos públicos para beneficiar a Unión Progreso, el gobernador Javier Corral Jurado ofreció toda la coordinación del Estado para evitar la exoneración del exmandatario e incluso ya interpuso un recurso de amparo contra esta resolución.

No obstante, en ningún momento mencionó el nombre de Herrera Corral, quien, a pesar de ser investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) derivado de las investigaciones iniciadas por la Secretaría de la Función Pública estatal, no cuenta con carpetas de investigación u órdenes de aprehensión por parte de las autoridades locales.

Herrera Corral fue vinculado a proceso por la justicia federal el 27 de junio del 2017 junto al exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate; al ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic y al ex secretario de Finanzas del PRI Estatal, Pedro Mauli Romero Chávez, aunque todos seguirán en libertad hasta que concluya el plazo de investigación.

En el fuero común, Olmos Loya recordó que Herrera se ha acogido a criterio de oportunidad al participar de las investigaciones como testigo y con ello ha brindado información importante para robustecer los expedientes que lleva la Fiscalía.

“Él forma parte de los procesos, se le ha aplicado en algunos casos el criterios de oportunidad. Pero no hay ninguna persona que esté impune, está enfrentando sus procesos la diferencia es que algunos los han enfrentado en libertad”.

Pro otra parte, la secretaria calificó de delicado que la PGR no ejerza acción penal pues la denuncia presentada por García Chávez es muy sólida, sin contar que el mismo Duarte cayó en contradicciones aún siendo gobernador cuando en entrevistas cifra su patrimonio pero sin haber acreditado nunca como se hizo de sus bienes.

“La PGR duró cuatro años sin atender ese asunto, en esos cuatro años vean todo lo que nosotros hemos avanzado con capacidades más limitadas porque no tenemos todos los recursos que tiene la federación para hacer este tipo de investigaciones, entonces es muy delicado porque la PGR no sólo se tarda cuatro años, sino que determina que no encontró ni un elemento para ejercer acción penal”.

En este sentido, Olmos Loya reiteró que apoyarán técnica y legalmente al abogado y activista en su resistencia contra la PGR e incluso afirmó que han estado en contacto antes y después de la resolución.

No obstante, la funcionaria subrayó que la denuncia es únicamente mérito de García Chávez y no del Gobierno del Estado, por lo que será respetuosos de las decisiones que él tome en torno a este tema.