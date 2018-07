Niega Nátera presiones o comunicación con Ejecutivo

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Hugo Nátera Aguilar, negó que reciba algún tipo de presión por parte del gobierno de Javier Corral Jurado, o tenga comunicación con autoridades del Poder Ejecutivo, para incidir en los resultados del cómputo distrital, específicamente del Distrito número doce en donde se negó a realizar la apertura total de los paquetes electorales.

“No tengo ni he tenido ninguna comunicación de ningun funcionario, la labor que he generado a lo largo de los años es conducirme de manera profesional y apegada a los cauces legales y a estas alturas no modificaré mis actuaciones”, señaló el presidente luego de ser señalado por el representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (INE), Luis Rosales Barrios, de recibir presiones por parte de Corral Jurado.

Rosales Barrios denunció en sesiones pasadas que la negativa del presidente de la Asamblea Municipal Electoral a realizar la apertura total de los paquetes electorales responde a una instrucción dada desde otra instancia, ya que no existe ninguna justificación para negarse debido a que la misma ley prevé que en los casos en donde la diferencia sea menor a un punto porcentual se deberá hacer el reconteo total de los paquetes.

Tras la petición de los representantes de partidos políticos como Morena, Partido Verde, Encuentro Social, PRD y PT de abrir todos los paquetes, hubo una negativa por parte del Consejo de dicha asamblea, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pero además se le acuso al presidente de violar los sistemas de cómputos.

Ante esta acusación, el presidente refirió que los mecanismos de seguridad en los sistemas electrónicos son demasiado estrictros desde el inicio del proceso, pues por parte de las instancias centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente de la dirección de sistemas, se limitan los accesos a todo el personal durante el desarrollo del proceso electoral.