Niega juez local traslado de Gutiérrez, Tarín y Villegas

Noticias de Chihuahua.-

El juez de control del Distrito Judicial Morelos, Alexis Ornelas, negó el traslado a un penal federal de los imputados Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín, el cual fue ordenado por el juez Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, toda vez que existen varios proceso en su contra que ya tienen un avance importante.

Luego de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolviera que el caso de triangulación de 250 millones de pesos destinados por la federación a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, es competencia federal, Moreno García ordenó en dos ocasiones el cambio de centro penitenciario de los tres imputados.

Ante ello la Consejería Jurídica interpuso un amparo en contra de este resolutivo ante el Juzgado Segundo de Distrito el cual concedió la suspensión provisional, sin embargo un Tribunal Colegiado revocó el recurso y se ordenó al director del Cereso en Chihuahua, Jesús Martínez, trasladar a “La Coneja” al Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

No obstante, en la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, donde Gutiérrez no estuvo presente por motivos de salud, el juez Ornelas determinó que Noreno García malinterpretó la resolución d Tribunal Colegiado pues éste no especificó que se realizara el traslado material de los tres detenidos al centro penitenciario federal.

El juzgador argumentó también que el artículo 49 del código nacional de procedimientos penales, establece que los acusados deben de purgar la o las condenas en las jurisdicciones donde cuentan con las acusaciones en su contra, en este caso, el estado de Chihuahua.