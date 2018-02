Niega fiscal abusos en detención de manifestantes; se les abrieron expedientes

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado , César Augusto Peniche Espejel, negó que los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) hayan utilizado fuerza excesiva para desalojar a los productores de frijol que tomaron la caseta de Cuauhtémoc, el viernes pasado.

Peniche Espejel puntualizó que antes de recurrir a las Fuerzas Estatales para retirar a los manifestantes, el Estado privilegió el diálogo e incluso se buscó establecer una mesa de trabajo en la que intervinieran la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía, las dependencias estatales a las que iba dirigida el reclamo y las instancias federales que finalmente son las que tienen competencia en el tema del precio del frijol.

No obstante, dijo que ante la cerrazón de los productores que se negaron a abrir las negociaciones, se procedió a retirarlas con apoyo de los agentes policíacos que procedieron conforme a los protocolos y no abusaron del uso del a fuerza y que por el contrario, sí fueron sujetos de agresiones por parte de los manifestantes.

“No es cierto, simplemente no es cierto (que usaron fuerza excesiva), simplemente nosotros tenemos mucho cuidado de cumplir con determinados protocolos. Los agentes que acuden a estas actividades no están armados, lo hacemos con la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con notario público. En efecto no hubo exceso en el uso de la fuerza simplemente se ejerció el estado para restituir derechos civiles”.

Añadió que si bien se liberó a los 26 detenidos, el Ministerio Público abrió carpetas de investigación en contra de los frijoleros por posibles delitos cometidos no sólo el día del desalojo, sino previamente durante su estancia en la caseta pues por un lado causaron afectaciones al impedir el cobro de peaje y por otro habrían obligado a los conductores a pagar 100 pesos por un kilo de frijol.