Niega Corral intervención en Congreso; Morena ha unido a todos en su contra, dice

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, negó “categóricamente” el haber intervenido en la desaparición de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado por motivos de venganza política en contra de Morena, tanto por su voto en contra de la reestructura de la deuda pública como por ser oposición del PAN.

“Me acusan de todo… yo no tengo ningún revanchismo, la reestructura ya salió, o sea yo no tengo que reclamarle, o sea, nada a Congreso sino agradecerle a la mayoría que nos dio la autorización hemos conseguido una autorización de reestructura muy importante. A mí se me responsabiliza hasta donde no tengo anda que ver”.

Corral Jurado lamentó las acusaciones de “bajo nivel” por parte de la fracción morenista ya que las decisiones que se toman dentro del Congreso responden a la dinámica interna del poder legislativo.

Abundó que mantiene un diálogo con todas las fuerzas políticas más allá de las coincidencias y divergencias que pudieran existir, por lo que considera injusto que se le quieran atribuir asuntos ajenos a él.

“Yo qué responsabilidad tengo en la forma en que actúan los funcionarios del Congreso. Yo no me meto ni en las decisiones de mi partido… tampoco nos concedan toda esa capacidad. Yo creo que donde Morena trae problemas no es con nosotros en el propio Congreso, es con sus propios compañeros diputados, nada más hay que ver la decisión que tomaron para darse cuenta de que han logrado unificar prácticamente a todos en su contra”.