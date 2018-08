Negó federación otros 110 mdp que prometió para proyectos agropecuarios

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que la federación no sólo ha incumplido la entrega de los 50 millones de pesos que el Congreso de la Unión aprobó para la finalización del aeropuerto de Creel, sino que además negó hasta 110 millones de pesos que la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca (Sagarpa).

“Ya estamos haciendo la cuenta y no son 50 millones de pesos los que nos están descontando, estoy precisamente en este momento recuperando varios de los compromiso que se tenían con nuestra administración con el actual gobierno; le he pedido a los secretarios del gabinete que me enlisten los incumplimientos, pues solamente el día de ayer en una revisión minucioso con el Secretario de Desarrollo Rural nos hemos podido dar cuenta de que también en Sagarpa ya nos quieren escamotear alrededor de 110 millones de pesos”.

El jefe del ejecutivo indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya les dijo que no le entregarán los 60 millones de pesos que en el 24 de agosto del 2017 le prometiera José Calzada Rovirosa aún como titular de la Sagarpa, los cuales serían destinados para la construcción de una planta deshidratadora con sede en Delicias la cual necesitaría una inversión total de casi 150 millones de pesos.

Tampoco se aportarán los 40 millones de pesos para obras de infraestructura que la federación ofreció a productores de leche durante el plantón que emprendieron a inicios de este año, ni tampoco la portación de 6 millones de pesos para un programa bipartita para aretes de ganado en el que el gobierno estatal invertiría la misma cantidad.

“Es bola dura por todo el tema que hemos colocado en esta semana de exigencia de la extradición de Duarte pero EPN nos está jugando bola dura porque cree que con eso nos van a doblegar y no nos van a vencer”, aseguró el mandatario que, no obstante, reconoció que estas promesas se quedaron en palabras y no se firmaron convenios porque la palabra es, de cualquier manera, lo más importante en un político.