Nacen en el IMSS más de 19 mil bebés al año

Noticias de Chihuahua.-

Camila descansa tranquilamente en los brazos de su madre, quien amorosamente la alimenta en su regazo. Yesica, de 29 años de edad, la mira satisfecha, luego de horas de un parto natural registrado en las instalaciones del Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua.

Para la joven este es su segundo parto, cuyo embarazo dio seguimiento oportuno bajo el esquema y atención mensual que brinda el Seguro Social, para lograr un feliz término.

Camila, quien pesó tres kilos y midió 53 centímetros, es una de las miles de niñas y niños que al año nacen en el IMSS en el estado de Chihuahua. Tan sólo en el 2017 en la entidad se registraron un total de 19 mil 889 nacimientos, de los cuales 10 mil 416 se registraron en los tres hospitales de Ciudad Juárez (2 mil 546 en el HGZ No.6; 3 mil 306 en el HGZ No.35 y 4 mil 564 en el HGR No.66).

En este mismo año en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 15 de la Ciudad de Chihuahua, se registraron 5 mil 082 nacimientos; mil 587 en el Hospital General de Zona No. 11 de Delicias; mil 113 en el Hospital General de Zona No. 16 de Cuauhtémoc; mil 021 en el Hospital General de Zona No. 23 de Hidalgo del Parral y 670 en el Hospital General de SubZona No. 22 de Nuevo Casas Grandes.

De enero a febrero de este 2018 se han registrado en la entidad tres mil 180 nacimientos en el IMSS: mil 723 en los tres hospitales de Juárez, 766 en Chihuahua, 251 en Delicias, 167 en Parral, 158 en Cuauhtémoc y 115 en Nuevo Casas Grandes.

Actualmente las zonas de la entidad con más incidencia de nacimiento, en relación a las mujeres en edad fértil –entre los 15 a 49 años–, son Nuevo Casas Grandes, Hidalgo del Parra y Juárez.

Además de la atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza diversas acciones en beneficio de las madres trabajadoras, entre las que destaca el poder transferir semanas del periodo preparto al post parto para estar mayor tiempo en compañía de sus hijos recién nacidos.

También se tiene un intenso programa de crecimiento de espacios de guardería, a través de la ampliación de la capacidad instalada de algunas de las ya existentes en la entidad; así como la creación de nuevas guarderías especialmente en las localidades de Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se ha detectado mayor demanda. Es ahí donde Camila, como otros miles de niños podrá tener la oportunidad de un desarrollo integral y gozar de una alimentación sana, variada y suficiente.

Cabe destacar que el IMSS emite de manera permanente una serie de recomendaciones a las mujeres chihuahuenses que están embarazadas, para que esta etapa de su vida sea lo más placentera posible y disfruten de un buen estado de salud.

Entre ellas destaca poner especial énfasis a llevar una buena alimentación, realizar sus tres comidas completas al día con todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, así como aquellos ricos en calcio, hierro y ácido fólico; además de evitar hábitos nocivos como fumar, tomar alcohol, otras sustancias y automedicarse.

El IMSS hace hincapié en la importancia de no faltar a sus citas mensuales con el médico familiar o ginecólogo, lo que permite evaluar que el embarazo avance de manera satisfactoria, con el fin de que este culmine después de nueve meses en un bebe y una madre sana.