Nace bebé en patrulla de policía en Baborigame

Noticias de Chihuahua.-

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que agentes de la Policía Municipal pertenecientes al recién creado destacamento de Boborigame atendieron un parto urgente de una jovencita de 18 años quien trajo al mundo a un bonito bebé quien posteriormente fue trasladado al hospital junto con su madre donde fueron diagnosticadas estar en perfectas condiciones.

Familiares de la joven embarazada y personal de la Jurisdicción sanitara número III solicitaron el apoyo al DIF municipal para el traslado urgente en la comunidad de mesa lisa en Baborigame.

Por lo que debido a lo intrincado y distante de las comunidades en esa región se solicitó el auxilio de la Policía Municipal destacamentada en Baborigame quienes acudieron hasta la comunidad de mesa lisa para brindar el apoyo solicitado.

En el trayecto del traslado los dolores vinieron en aumento para la joven por lo que los agentes municipales en especial el elemento Lino Carrillo atendió a la joven y la ayudo en su parto para después trasladarla a un hospital.

En el nosocomio los doctores diagnosticaron que tanto el bebe como la joven madre se encontraban en perfectas condiciones por lo que reconocieron la labor social de los municipales para ayudar a la joven y sobre al nuevo baroncito.

La joven madre y su esposo agradecieron el apoyo de los municipales y calificaron como una acertada decisión el haber instalado un destacamento de la Policía Municipal en Baborigame. “Él hubiera no existe pero si no hubieran traído a los municipales, no sé quién nos habría ayudado”.

La Policía Municipal tiene aproximadamente dos meses de haberse instalado en Baborigame.