Mujeres del PRI no quieren a Gaytán ni a Domínguez con Omar Bazán

A través de una carta emitida a medios de comunicación, firmada por el Frente de Mujeres Priístas, compartieron que reprueban que haya incluido a Rosa Isela Gaytán y a Laura Domínguez a su equipo de campaña.
A continuación la carta que llegó a los correos electrónicos de la prensa:
ESTIMADA MILITANCIA PRIISTA DE TODO EL ESTADO:
SOMOS UN FRENTE DE MUJERES MILITANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DESDE HACE AL MENOS 25 AÑOS TODAS RADICADAS EN CIUDAD JUÁREZ Y A OIDOS SORDOS DE QUIENES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE RENOVACION DE LA DIRIGENCIA ESTATAL DE NUESTRO PARTIDO QUEREMOS MANIFESTAR
L O S I G U I E N T E
A PESAR DE LAS REUNIONES EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO CON EL C. OMAR BAZÁN FLORES A QUIEN HEMOS EXPRESADO NUESTRO APOYO EN SU ASPIRACION POR CONVERTIRSE EN EL PRÓXIMO DIRIGENTE, QUEREMOS ANUNCIAR QUE LE RETIRAMOS NUESTRO APOYO PREVIAMENTE OFRECIDO POR LOS SIGUIENTES
M O T I V O S
BAZAN FLORES PROMETIÓ INCLUSION DE TODAS LAS MUJERES PRIISTAS DE CHIHUAHUA Y TERMINAR CON EL CACICAZGO DICTATORIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES PRIISTAS EN EL ESTADO Y EN JUAREZ: LAURA ENRIQUETA DOMINGUEZ Y ROSA ISELA GAYTAN Y LAS HA SUMADO A SU EQUIPO DE CAMPAÑA LO CUAL REPROBAMOS CATEGORICAMENTE.
BAZAN FLORES PROMETIÓ RECONOCER Y PREMIAR LA TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA EN LA PROXIMA DIRIGENCIA Y SIN EMBARGO HA ANUNCIADO QUE SU PAREJA PARA SER SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL SERA ROCIO GRISEL SAENZ RAMIREZ QUIEN ES ACTUAL DIPUTADA Y UNA MILITANTE EXPRES, AL VAPOR QUE SOLO HA RELEGADO A LA MILITANCIA DE AÑOS DEL PARTIDO Y CUYA AGENDA POLITICA ES DUDOSA ADEMAS DE TENER RELACIONES DUDOSAS CON SECTORES SOCIALES A LOS QUE EL PRI DICE NO LE GUSTA RELACIONARSE MISMAS QUE SON EVIDENTES EN SU DERROCHE DE RECURSOS EN SU VIDA PRIVADA LLENA DE LUJOS Y SUPER LUJOS. REPROBAMOS CATEGORICAMENTE A ROCIO GRISEL SAENZ COMO SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO Y CONMINAMOS A OMAR BAZAN FLORES A RECTIFICAR SU DECISIÓN, DE LO CONTRARIO NO SOLO RETIRAREMOS EL APOYO DE CIENTOS DE CONSEJEROS O ABANDONAREMOS LAS FILAS DEL PARTIDO UN GRUPO NUMEROSO DE CONSEJERAS ESTATALES Y MUNICIPALES.
A T E N T A M E N T E
FRENTE INCLUYENTE DE MUJERES PRIISTAS
ROSA GUADALUPE ZUBIRAN GONZALEZ
P R E S I D E N T A