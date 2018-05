Muestran trabajadores reclamos contra Corral

Noticias de Chihuahua.-

Durante el desfile del Día de Trabajo, organizaciones sindicales, sobre todo las adheridas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), portaron lonas con reclamos de diversa índole al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Varios sindicatos de trabajadores de empresas maquiladoras y corporativos como Ford Motors, pidieron al mandatario estatal tomar las riendas en materia de seguridad ante los hechos violentos que se viven en el estado y seguir pendiente de las necesidades de los obreros de la industria manufacturera.

Otros reclamos vinieron de los concesionarios del transporte público que están en contra del anteproyecto de la nueva Ley de Transporte y Comunicación que actualmente se analiza en el Congreso del Estado y que contemplaría nuevos mecanismos para la entrega y renovación de títulos de concesión.

Algunos otros simplemente llamaron al mandatario a “dejar de jugar” y qie se ponga a trabajar, sin embargo, a diferencia de otros años, el gobernador no escuchó estas peticiones y reclamos toda vez que no estuvo presente en el desfile porque no fue invitado por el Congreso del Trabajo.