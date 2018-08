Morena y aliados tendrán mayoría en Congreso

Noticias de Chihuahua.-

De mantenerse la alianza entre el Partido Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo, los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia tendrían mayoría en el Congreso del Estado, pues con la asignación de plurinominales alcanzarían 14 curules frente a los 13 del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

En las urnas, los partidos de Juntos Haremos Historia alcanzaron 10 diputaciones, más tres plurinominales que serán asignadas para Morena y otra para el Partido del Trabajo, según el proyecto presentado por el Instituto Estatal Electoral en lo pertinente a la asignación de diputaciones plurinominales.

En lo que respecta a Por Chihuahua al Frente, el PAN y MC obtuvieron once diputaciones por la vía de mayoría relativa, más dos diputados que se le darán al Partido Acción Nacional (PAN) de manera plurinominal y en donde Movimiento Ciudadano no alcanzó reparto debido a que no obtuvo los porcentajes necesarios de la votación válida emitida.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solamente alcanzaría tres diputaciones plurinominales, más la curul obtenida por la vía de mayoría relativa; mientras que el Partido de la Revolución Democrática no tendría representación en la legislatura que iniciará el próximo primero de septiembre.

Según información de la dirigencia estatal del Partido Encuentro Social (PES), ellos continuarían en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Morena en la legislatura que comenzará, defendiendo su plataforma política e ideología, pero continuando con la alianza con estos dos partidos en los temas en común.

Esta aclaración se realizó luego de que el diputado del Partido Encuentro Social, Israel Fierro, presentara una iniciativa para derogar el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para impedir alianzas con Morena y dejar a decisión de los diputados electos del PES con que bancada aliarse, sin contemplar la coalición formada en el proceso electoral.