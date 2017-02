Molesta a síndico cuestionamiento a su nacionalidad

Noticias de Chihuahua.-

El síndico de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, estalló contra medios de información que le cuestionaron referente a su nacionalidad y el no tener acta de nacimiento, lo que reconoció el pasado sábado que no tenía acta de nacimiento por ello no pudo participar en el equipo de básquetbol Centauros.

Fue el pasado sábado cuando Riggs Baeza declaró que no cuenta con el documento porque nació en el Paso, Texas pero siempre ha vivido en Chihuahua, además garantizó que tiene su identificación oficial.

Ante la molestia del síndico, dijo a los reporteros que es absurdo que se le cuestione eso. Indignado pidió a la prensa se informen sobre la ley ya que justificó que si no tuviera acta, no sería síndico.