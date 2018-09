Mi salida es un tema incierto; no me pronunciaré: Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

Ante la insistenia de los rumores que apuntan que dejará el cargo antes de que finalice el año, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, prefirió no pronunciarse sobre su posible salida del gabinete estatal ya que es un tema incierto.

NIEGA JÁUREGUI RENUNCIA; SEGUIRÁ HASTA QUE EL GOBERNADOR DIGA

“Yo en ese tema es totalmente incierto, no me voy a pronunciar en ese sentido”, refirió Jáuregui en un evidente cambio de actitud desde la última vez que se le cuestionó sobre las versiones que aseguraban que presentaría su renuncia.

El pasado 19 de septiembre, el funcionario respondió: “No me voy, aquí seguimos mientras el gobernador lo determine”, sin embargo esta vez no sólo no negó los dichos, sino que incluso calificó como incierta su permanencia como secretario general.

Su salida se ha rumorado desde que se enlistó como aspirante al Senado por la vía plurinominal en el proceso electoral de este año, a lo cual declino, sin embargo e intensificaron nuevamente desde el pasado 14 de septiembre, cuando Javier Corral realizó nueve cambios tanto en su gabinete legal como ampliado, entre los que se encontraron los titulares de las secretarías de Educación y Deporte, Comunicaciones y Obras Públicas y Desarrollo Rural.