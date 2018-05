Metrobús no será gratis para la Feria; podría haber descuento

Noticias de Chihuahua.-

El director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta descartó que el servicio del MetroBús Chihuahua vaya a ser gratuito con motivo de la Feria de Santa Rita, sin embargo se buscarán esquemas de descuento para los usuarios.

“Puedo adelantar que no porque las finanzas públicas no pasan por sus mejores momentos y actualmente Operadora de Transporte está siendo autosuficiente pero para que siga siendo no podemos quitarle los ingresos. Obviamente lo que se está analizando es un esquema en el que el monto no sea total pero eso todavía lo estamos dilucidando”.

Gallegos Legarreta añadió que por el momento la Operadora de Transporte, a cargo de David Holguín Baca, estudia la demanda que habrá por parte de personas que quieran ir a la Feria de Santa Rita, la cual tendrá actividades del 17 de mayo al 3 de junio.

Lo anterior porque además de la feria, Operadora brinda viajes especiales a los participantes de la miniolimimpiada que tiene sede en la entidad y es necesario dilucidar cómo cubrir también esta necesidad.