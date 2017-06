Merodio insiste en buscar la dirigencia del PRI Estatal

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que surgieran rumores de que la senadora Lilia Merodio dejaría de buscar la dirigencia del PRI Estatal, fue la propia legisladora quien desmintió las versiones a través de sus redes sociales.

“Hoy amanecimos con la noticia de que ya no participo en la contienda por la dirigencia de mi partido en el Estado, lo cual es totalmente falso; por este medio aclaro que sigo trabajando con todo para lograrlo y ese tipo de rumores son una prueba más de que el piso no es parejo en este proceso, hecho que ya lo he dado a conocer a la dirigencia nacional”, escribió en su perfil de Facebook.

Y es que aparecieron versiones de que ayer, la senadora fue citada por el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien le pidió que se mantuviera la unidad en la sucesión del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua.

Sin embargo, Merodio Reza agregó que su “compromiso es seguir construyendo unidad y dialogando con los diferentes líderes de nuestro partido porque estoy convencida de que la unidad se construye con la participación democrática de todas y todos los priístas”.