Con fondo para municipios mejorarían policías en 3 años

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, respaldó la propuesta de la diputada Laura Marín Franco para crear un Fondo de Seguridad Pública el cual permitiría subsanar las deficiencias en el número de patrullas, armas y uniformes de las corporaciones de seguridad en un lapso de uno a tres años.

Debido a los criterios de distribución de los fondos federales para la seguridad pública, solamente los municipios de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Juárez y Meoqui reciben subsidios para fortalecer a sus corporaciones de seguridad pública.

En este sentido, el fiscal reconoció que en los últimos 20 años se ha reducido la inversión en materia de seguridad lo que ha debilitado a las corporaciones de seguridad pública municipales, mermado la planeación oportuna de estrategias y abierto la puerta a la intervención del crimen organizado.

En Chihuahua, 60 de los 67 direcciones de seguridad pública municipales no cumplen con los estándares requeridos para garantizar la prevención del delito en sus comunidades. Incluso, en 30 de estas dependencias prevalecen condiciones paupérrimas sin prácticamente elementos policíacos, armas, vehículos y muchos menos capacitación o pruebas de control y confianza.

Esta situación es la que ha obligado a que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) intervenga en los municipios, sin embargo, las corporaciones estatales tampoco cuentan con elementos suficientes para poder cubrir territorialmente todo el estado.

La CES cuenta con alrededor de 2 mil agentes y muchas veces también requieren del apoyo de los agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) que no tiene como función la prevención.

“Cuando menos 60 policías municipales no reúnen las condiciones requeridas para la operación con de las policías, me refiero a equipamiento, capacitación, formación, control de confianza, etc… de esos 60 municipios por lo menos la mitad está muy por abajo de la mita de los requisitos, la situación de las policías deja mucho que desea… Es muy importante definir siempre en los esquemas de políticas públicas a la seguridad publica como el más importante de los factores que se deben de cumplir… que se cree un fondo de aportaciones para la seguridad pública de los municipios, esto significaría destinar recursos estatales para los municipios que no tienen ningún tipo de ayuda federal para que mediante un esquema de coparticipación puedan subsanar en uno a tres años las deficiencias que tenemos en número de patrullas, armas y uniformes”.