Marco Quezada se puso el saco solo: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta María Eugenia Campos, dio a conocer que dará tiempo al tiempo para revocar concesiones pactadas en administraciones anteriores de las cuales cobran hasta 30 millones por mes sin prestar servicios.

En cuanto a la respuesta que dio el ex alcalde Marco Adán Quezada, al decirle que si no le sirven que las revoque. Campos Galván precisó que se trata de un trámite legal del cual ya se tiene tiempo preparándolas.

Será solo el tiempo quien defina el proceso. “El señor sólo se puso el saco, yo no me refería a él y ahí están las grabaciones, nunca me refería a él y el sólo se puso el saco”, expresó la alcaldesa.

Finalmente dejó claro que con el tiempo se sabrá quienes fueron los responsables.