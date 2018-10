Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indico que entre nueve y 10 municipios de la entidad mantienen directores de seguridad pública que no cuentan con un examen de control y confianza o que no lograron acreditarlo cuando se les aplicó por lo que se les exhortará para que los retiren no sólo del cargo, sino de cualquier función policial.