Manifestantes avientan estiércol al Congreso por aprobación de paquete presupuestal

Noticias de Chihuahua.-

Manifestantes que no pudieron ingresar al edificio legislativo por el cerco colocado con elementos de la Policía Estatal, aventaron estiércol al interior del Congreso del Estado tras la aprobación de la Ley de Ingresos, sin las demandas ciudadanas, y el presupuesto de egresos que contempla un aumento en servicios personales, en lugar de reducción a los salarios de los altos funcionarios.

Desde temprana hora arribaron los ciudadanos que pertenecen a diversos grupos de resistencia civil, sin embargo no se les permitió el ingreso al edificio legislativo, mismo que se encontraba resguardado por agentes tanto en el exterior como en el interior y los acceso al Pleno del Congreso del Estado se encontraban cerrados al público en general.

Diputados del grupo parlamentario de Morena intentaron abogar para que les permitieran el ingreso a los ciudadanos, sin embargo por ser orden de la presidencia del Congreso, no se les permitió la entrada y terminaron por aventar estiércol al señalar que no se contempló la demanda de un pago justo de la revalidación vehícular, el cual debía darse conforme a las posibilidades de pago de los ciudadanos y en su lugar se dio estímulos en descuentos.

Al interior del Congreso del Estado, los legisladores de Morena, dos legisladores del PRI y una legisladora del PES, tomaron la tribuna para que no se aprobara el presupuesto de egresos por no contener medidas de austeridad y presentar un incremento de más de 200 millones de pesos en materia de servicios personales, en donde se contemplaba el incremento del salario de los altos funcionarios, sin embargo su protesta no logró frenar la aprobación.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) defendieron el presupuesto de egresos y justificaron que que el aumento de salarios se daba porque contratarían a elementos policíacos, así como manifestaron que hubo una reorientación de 200 millones de pesos para otros rubros.