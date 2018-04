Los transportistas quieren imponerse sin pensar en los ciudadanos: Laura Marín

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de las comisiones unidas de movilidad urbana y transporte del Congreso del Estado, Laura Marín Franco, señaló que la reunión con los concesionarios tronó debido a que estos buscaban imponer sus reglas sin pensar en los ciudadanos y sin atender el diálogo para el que fueron convocados.

Declaró que la reunión planteada para este miércoles se había acordado previamente, entre el gremio y ella, para abordar los puntos del anteproyecto en el que los transportistas no estuvieran de acuerdo o tuvieran dudas, además de nombrar a representantes de cada una de las agrupaciones y así poder avanzar en la discusión.

Derivado a que no se respetó este formato, no se logró ningún avance en los puntos previamente pactados, puesto que los concesionarios y transportistas rechazaron en todo momento el anteproyecto y puntualizaron en que no aceptarían la entrada de un nuevo reglamento para regular el sistema de transporte.

“Ellos sólo buscan beneficiarse a sí mismos, tienen vehículos en muy malas condiciones que ponen a los usuarios en peligro y no están dispuestos a mejorar esta situación, nosotros le hemos dicho una y otra vez que no buscamos perjudicarlos pero no nos escuchan”, apuntó.