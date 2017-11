Llega a Juárez nuevo equipamiento para unidades del IMSS

Noticias de Chihuahua.-

El pasado viernes arribaron a Ciudad Juárez los primeros equipos para las unidades médicas y hospitalarias de la región, lo cual forma parte del primer paquete de equipamiento proyectado para este 2017, que tiene un valor superior a los 30 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, Cristian Rodallegas Hinojosa, quien informó que en estos momentos se encuentra en proceso de adquisición un segundo paquete de equipos de alta tecnología, con lo que se vendrá a fortalecer la atención y el servicio en beneficio de los derechohabientes de la entidad.

Indicó que existe un procedimiento y una calendarización para la entrega de este equipo; destacó que esta adquisición demuestra la sensibilidad y el compromiso del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa, con la derechohabiencia chihuahuense.

Señaló que las unidades de Ciudad Juárez beneficiadas este viernes fueron la Unidad de Medicina Familiar No. 48, con un mastógrafo; así como el Hospital General Regional No. 66 con un ultrasonido y un mastógrafo. Informó que en breve estará arribando más equipo para esas unidades, así como para el Hospital General de Zona No. 06 y el Hospital General de Zona No. 35.

Detalló que entre este primer paquete de equipamiento para las diferentes unidades médicas y hospitalarias del IMSS en el estado, se encuentran mastógrafos, equipo para fisiatría, electroestimuladores neuromusculares, electromíografos, monitores de signos vitales para las áreas de terapias intensiva; carros rojos con equipo completo para reanimación para las áreas de urgencias y terapia intensiva; microscopios para oftalmocirugía de alta especialidad, ultrasonidos, ventiladores de traslado pediátrico y para adulto; cunas de calor radiante; mesas quirúrgicas electrohidráulicas, entre otros más.

Finalmente, destacó que la Delegación Estatal del IMSS en Chihuahua refrenda el compromiso que tiene con sus derechohabientes de continuar con la gestión permanente para seguir fortaleciendo el equipamiento, lo cual permita seguir mejorado la atención y el servicio.