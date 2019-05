Llama Ordóñez a separar gobierno y partido ante elecciones internas del PRI

Noticias de Chihuahua.-

Ante los recientes acontecimientos en torno a la vida del Partido Revolucionario Institucional que preceden a la renovación de la dirigencia Nacional y ante la solicitud por parte de algunos medios de comunicación, de la opinión de un servidor Fermín Ordóñez Arana, en mi carácter de Presidente del Comité Municipal en la Ciudad de Chihuahua, en relación con la reunión de 11 gobernadores de extracción priísta y que tuvo verificativo en días pasados, me permito expresar lo siguiente:

Celebramos el interés que se tiene por la renovación de la dirigencia nacional de nuestro Partido y, a la vez, les enviamos desde este espacio nuestro respeto y reconocimiento; sin embargo, es importante precisar que esta decisión recae en todos los priístas del País: Diputados Federales, Senadores, Legisladores locales, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, 33 Comités Directivos Estatales y en poco más de 2,500 Comités Municipales, todos los cuales representan a nuestro Instituto Político…El PRI es más que 11 gobernadores de la República Mexicana.

También considero importante precisar que este es un asunto de Partido, no de Gobierno, que habremos de esperar con respeto y tranquilidad los lineamientos, la convocatoria y las reglas que fije nuestra dirigencia nacional para participar de una decisión tan trascendente como ésta.

Debemos recordar que cuando se mezcla el quehacer político, de partido y gubernamental tenemos resultados desagradables que afectan a nuestro Instituto y su vida pública, recordemos casos de intromisión de algunos gobernadores en la vida de nuestro partido y los resultados negativos con los que hasta hoy tenemos que lidiar.

La mejor ayuda que el PRI puede recibir de sus gobernadores, funcionarios y representantes de elección popular es guardar una conducta apropiada, dar buenos resultados a la ciudadanía y mantener ese capital político que el Partido les dio la oportunidad de cosechar. Recordemos que la voluntad de un gobernante no es absoluta, todos tenemos una resistencia que crece con el paso del tiempo, salvo sus honrosas excepciones.

Por último, me parece que existen rostros nuevos con viejas formas. Amigos priístas seamos analíticos para poder tomar una determinación llegado el momento, no permitamos que 11 personas en la cúpula tomen la decisión que le corresponde a un Instituto Político del cual todos formamos parte. No debemos dejar que unos cuantos entreguen un Partido que le ha costado la vida y el esfuerzo diario a cientos de hombres y mujeres mexicanos.