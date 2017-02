Recupera Leyzaola movilidad en sus piernas

Noticias de Chihuahua.-

En un video subido a sus redes sociales donde se muestra dando un total de 30 pedaleadas en una bicicleta estática, es como el Teniente Coronel, Julian Leyzaola Pérez muestra a sus seguidores los avances sobre su tratamiento y rehabilitación física luego de quedar inmovilizado de sus extremidades inferiores, informó la agencia AFN.

Acompañado de un escueto mensaje, el video con duración de 67 segundos inicia con el ex candidato a la alcaldía de Tijuana arriba de la bicicleta y comienza a pedalear con firmeza pero con algo de trabajo.

Luego de la pedaleada 20 se le observa cansado por la exigencia física que obliga al militar en retiro a bajar la velocidad en el ejercicio, sin embargo continúa demostrando la disciplina a de su formación.

Arriba del video, Leyzaola Pérez escribió: Qué tal … una disculpa por mi tardanza, pero he estado muy ocupado con esto de la rehabilitación, en serio tengo fe, que cuando uno pone todo su esfuerzo, se pueden lograr cosas increíbles… esto me ha costado mucho esfuerzo, dedicación y disciplina… pero hay recompensa, recuerden… no hay obstáculos infranqueables cuando hay fe y dedicación y mucho coraje… ahí la llevo con este objetivo, para luego dedicarme a otro que igual me apasiona… un saludo y cuídense mucho, por favor…

Prontamente los “likes” y los comentarios positivos llenaron la publicación de Julian Leyzaola, quien luego de la elección que llegó hasta el máximo Tribunal Electoral, viajó a la India donde informó que se sometía a un tratamiento para recuperar la movilidad de sus piernas, mediante tecnología relacionada a las células madre

Leyzaola Pérez perdió la movilidad en sus extremidades inferiores luego de ser víctima de un atentado en contra de su vida y la de su familia en la Ciudad Juárez Chihuahua, donde era jefe policíaco y tuvo que poner en juego su vida para proteger la de sus hijos en el momento del atentado, quedando hasta hoy imposibilitado de caminar. Siendo hoy la primera vez que el militar en retiro muestra alguna movilidad en sus piernas tras el ataque armado.