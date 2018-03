Leyva será bien recibido en el Comité Coordinador del SEA: Olmos

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, aseguró que el comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez,, sera bien recibido como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de ser restituido como presidente de este organismo.

Leyva Martíenz cuestionó la legitimidad de este comité al estar integrado por representantes que han accedido a sus cargos mediante mecanismos irregulares, en especial Alejandro de la Rocha Montiel, quien hasta la fecha ostenta la presidencia del Ichitaip pese a que un juez federal calificó como ilegal su nombramiento.

No obstante, Olmos Loya subrayó que la instalación de este órgano no representa ninguna ilegalidad y que lo irregular habría sido no tomar protesta a sus miembros cuando la ley establecía un plazo para ello.

“Yo lo invitaría tanto a él como al comisionado de la Rocha, como a las demás comisionadas, a que solucionen cuanto antes su problema para que se integren y formen parte, van a ser muy bienvenido incluso el mismo Leyva cuando se solucione en definitiva su amparo, va a ser muy bien recibido en este comité y vamos a trabajar con él de la misma manera como se ha trabajado con el licenciado de la Rocha”.