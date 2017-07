Leyva denunciará a Ávila en la Segob; pide a Congreso disculpa pública o impulsará otras acciones

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado del Ichitaip, Rodolfo Leyva, anunció que interpondría una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en contra del sacerdote jesuita Javier “Pato” Ávila por una violación flagrante al Estado Laico, porque está desviando la naturaleza religiosa de sus asociaciones y está tratando de convertirlas en agrupaciones que formen parte de la estructura del Gobierno Estatal.

Esta denuncia se dará en respuesta las acciones del Congreso del Estado por la queja interpuesta ante la admisión del recurso de amparo en contra del nombramiento del sacerdote como comisionado de víctimas, indicando que el poder legislativo “está tratando de chicanear y está empecinando por defender en contra de la Constitución el nombramiento que Javier Corral Jurado concedió a través de su influencia gubernamental a su amigo Ávila”.

Además de esta denuncia ante la Segob, el comisionado informó que estará requiriendo a la presidenta del Congreso, Blanca Gámez Gutiérrez, una disculpa pública y la lista de los empleados del Congreso, entre estos el secretario de relaciones interinstitucionales, Hugo Dávila Gutiérrez, que intervinieron en una acción ilegal; en caso de no tener respuesta, el comisionado amagó con emprender otras acciones para buscar la reparación del daño a la denostación realizada por el poder legislativo al llamarlo “el último jacobino”.

“Blanca Gámez Gutiérrez está traicionando su pasado de derechohumanista ahora que está en el gobierno, violando los derechos fundamentales solamente por estar defendiendo una Constitución que Congreso no defendió, abusa de su posición como diputada porque tiene inmunidad, sin embargo su secretario no tiene ese tipo de protección legal ni el resto de los empleados, no debería usar esa posición para denostar o vejar a los ciudadanos”, manifestó Leyva.

En relación a las justificaciones otorgadas mediante una carta por el sacerdote impugnado, el comisionado detalló que todas estaban equivocadas, porque si bien si es ciudadano, “él eligió ser ministro de culto y tiene una posición fundamental en promocionar ese culto y por eso no puede ser funcionario”.

Leyva recordó que en el artículo 130 de la Constitución Mexicana, en su segundo párrafo, se señala que ningún ministro de culto puede ser funcionario y para esto debió haber renunciado, esperado tres años y posteriormente esperar para participar en la convocatoria para ser comisionado de atención a víctimas.