Ley de salud mental no se aprobará hasta contar con Colegios y Sociedad Civil

Noticias de Chihuahua.-

Durante la reunión entre centros de rehabilitación y salud mental con la comisión de salud del Congreso del Estado se abordó el tema relacionado con la Ley de Salud Mental, presentada el pasado primero de diciembre ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo, pues se han mostrado preocupados en torno a las condiciones y términos en las que operarán tras la aprobación de esta y la creación del Instituto Estatal de Salud Mental.

La Red de Unión de Centros precisó que desde la Secretaría de Salud se les ha indicado que esta ley está a punto de aprobarse, sin embargo la presidenta de la comisión de salud, Rocío Sáenz, les precisó que esta no se aprobaría hasta no contar con foros que impliquen la participación de Colegios de Profesionistas y la sociedad civil que ha trabajado en atender temas que le correspondían al Estado y en su momento no los tomó en cuenta

La legisladora les especificó que la iniciativa ya fue turnada a la comisión que preside y solamente se le estará dando el trámite legislativo, pero no se encuentra en la agenda la aprobación inmediata de esta ley, por lo que durante el mes de enero se estarán abriendo foros de consulta y se invitará a los encargados de centros a participar en las mesas técnicas para el análisis de la ley presentada por el Poder Ejecutivo.

La diputada detalló que hay incluso intención de colegios de profesionistas de participar en los foros y mesas técnicas, pues en la ley se prevé algunas otras figuras para el cuidado de la salud mental, además de los psiquiatras y psicólogos, con las que se encuentran en desacuerdo derivado de que estas figuras, como el psicoterapeuta, no cuenta presuntamente con la especialización para la atención adecuada de pacientes.

Dentro de la inclusión de la sociedad civil se busca atender los puntos que podrían afectar a quienes ya prestan servicios de prevención y atención a problemas de salud mental o adicciones y que lo hicieron antes que el Gobierno pues este no tenía interés en tomar el problema para darle una solución.

La diputada consideró que esta ley es necesaria pues no se le ha dado la atención oportuna al problema de salud mental, ni de manera legislativa, ni operativa, ni presupuestal, por lo que se tiene que trabajar de forma coordinada para evitar afectaciones a instituciones que ya han trabajado en esta área.