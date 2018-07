Ley de obras públicas amaga a materialistas con uso de la fuerza pública y prisión: afectados

Noticias de Chihuahua.-

Esta tarde materialistas, empresarios y diputados se reunieron en una mesa técnica para analizar la nueva Ley de Obra Pública, debido a que se denunció que el artículo 68 de este nuevo ordenamiento amaga con el uso de la fuerza pública y prisión de hasta tres años en contra de “terceros o ajenos a la obra” que frenen la construcción de la misma.

El secretario general de la unión de materialistas del estado de Chihuahua, Jorge Martínez, precisó que ellos utilizan la vía de la manifestación y frenan las obras públicas cuando hay incumplimientos de pago por parte de las empresas encargadas de los contratos, por lo que exigieron que se eliminara el artículo mencionado y las fracciones en donde se coacciona con prisión a quienes bloqueen o frenen la construcción.

Tras dar a conocer los párrafos de la ley que consideran como una afectación en contra de su trabajo y de su libertad a la manifestación, los afectados manifestaron que estaban dispuestos a participar en más mesas de trabajo para presentar sus propuestas en torno a esta problemática, pues señaló que en esta ocasión fueron tomados en cuenta por la intervención del jueves pasado en donde exigieron se les incluyera en la redacción de la ley.

Funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado manifestaron que los materialistas y transportistas no pueden ser considerados como “terceros o ajenos a la obra” pues son parte de esta, por lo que no debían verse amenazados por esta redacción, sin embargo los afectados manifestaron que de ser así era necesario que se especificara en la ley pues si no quedaría solamente a la interpretación de la misma.

La presidenta de la comisión de obras públicas, Rocío González, refirió que en los artículos podrían agregar una acotación de que la manifestación o el freno de la obra solamente podría darse por cuestión de falta de pagos, para que no se realicen protestas que no tengan un fin justo y se perjudiquen las obras, así como las derramas de las mismas.