Lee las recomendaciones para El Grito de Independencia

Noticias de Chihuahua.-

Con el fin de disfrutar de los festejos patrios, el Grupo Código Negro emitió las siguientes recomendaciones para evitar accidentes y desgracias.

ANTES DEL EVENTO:

*Llevar siempre una identificación con tu nombre, de ser posible con tu tipo de sangre, si eres alérgico a algún medicamento y el teléfono de un familiar para cualquier aviso.

*No lleves mochilas, objetos pesados y voluminosos, ni objetos punzocortantes.

*Utiliza vestimenta adecuada a las condiciones climáticas.

*No lleves botellas de vidrio.

*Acuerda un punto de reunión con familiares o amigos, en caso de separarse.

*Si hace calor, ingiere líquidos para evitar la deshidratación.

*Lleva sólo el dinero necesario para los gastos que puedan presentarse.

*Llega con tiempo suficiente para ubicar tu lugar o asiento, así evitarás empujones o prisas.

DURANTE EL EVENTO

*Ubica los accesos y las salidas.

*Observa las señalizaciones de seguridad y medidas preventivas en el inmueble.

*Ubica al personal de seguridad, de Protección Civil, paramédicos y las ambulancias.

*No subas a barandales, vallas o sillas en el lugar; evita accidentes y guarda el orden.

*En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil. Ellos están para protegerte y auxiliarte.

*Cuida tus pertenencias.

*En caso de accidente o riña, no te involucres; llama a las autoridades y no obstaculices su trabajo.

*Cualquier cosa sospechosa o que consideres dañina, repórtala a las autoridades.

DESPUÉS DEL EVENTO

*Espera unos minutos a que se despejen las salidas; es mejor salir tranquilos y sin empujones.

*Si se extravió un familiar o un amigo, repórtalo de inmediato al personal de seguridad.

*Si te extraviaste, busca a las autoridades para que avisen a tus familiares y amigos.

*Si te separaste del grupo, ve al punto de reunión previamente acordado.

*Si sufres un accidente, solicita auxilio inmediato.