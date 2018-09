Lamenta PRI desinterés de Corral por contener la inseguridad

Noticias de Chihuahua.-

Omar Bazán, dirigente del PRI Estatal, lamentó el desinterés del gobernador Javier Corral para hacer un verdadero “click” con el Ejército y corporaciones federales, lo que se traduce en el incremento de la incidencia delictiva no solo en cuanto a homicidios, sino además en otros de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el robo con violencia.

“Es cierto que el número de policías estatales no es el ideal, aceptó el diputado Bazán, pero si el gobernador tuviera la voluntad política de reestructurar las corporaciones, respaldar y equipar a sus elementos y contar con una estrategia real de coordinación con el gobierno federal, otra sería la realidad en Chihuahua y no la que padecemos hoy. Tan fallida ha sido la estrategia de seguridad que, en los municipios intervenidos por el estado, con el pretexto de recuperar la paz, la violencia no ha disminuido”, dijo.

Añadió que “podemos destacar el caso de Gómez Farías: en 2016 se registró un solo homicidio y ahora, con su estrategia, de 2017 al mes de julio de 2018, han sido asesinadas 12 personas. De ellos, nueve han sido en lo que va del año. Lo mismo ocurre en Madera. Durante los años 2015 y 2016 se registraron 16 homicidios; De enero de 2017 al pasado mes de julio, fueron asesinadas 52 personas de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, dijo Bazán, en los siete municipios intervenidos por la Policía Estatal, los delitos del fuero común también aumentaron. Durante 2017 se presentaron incrementos en robo a casa habitación, a negocio y de vehículo en un 35, 59 y 26 por ciento respectivamente.

Por otro lado, en Chihuahua capital, tan solo desde octubre de 2016 al mes de julio de 2018, se registraron 632 homicidios, un incremento de más del 120 por ciento con relación a los dos últimos años de la administración anterior, en esos mismos meses.

En cuanto al municipio de Juárez el incremento fue de más del 143 por ciento, al pasar de 563 homicidios acaecidos en la administración anterior, a 1 mil 369 decesos en el mismo periodo anteriormente analizando.

Finalmente, el dirigente estatal del PRI anunció que, a través de la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado, se pedirá un exhorto al gobernador Javier Corral para que fortalezca las medidas y estrategias en materia de seguridad pública en total coordinación con las fuerzas federales, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública.