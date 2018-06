Lamenta Conagua que usen como tema político el agua de México

Noticias de Chihuahua.-

El director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez, lamentó tener que dar una conferencia de prensa para aclarar que el agua no se privatiza, haciendo hincapié que esto es un tema técnico y no político.

“Me parece que está muy claro el objetivo, me parece que todos ustedes ya saben quién es quien está llevando este tipo de ataques con el ánimo de desviar la atención para el tema electoral y obtener un beneficio de esta naturaleza y no para lo que realmente buscamos a través de la elaboración de estos decretos”, expresó el funcionario federal.

Cabe recordar que hoy la Conagua rechazó que los 10 decretos de reserva, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de junio, abran la puerta a la privatización del agua. Señaló que estos decretos no otorgan beneficios para ningún particular, sino que permitirán preservar el medio ambiente. Incluso afirmó que buscan garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

En términos prácticos, la Conagua estableció que la publicación pretende que este recurso natural disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, y aseguró que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

La Comisión indicó con la orden presidencial, 295 de las 757 cuencas del país preservarán sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos.

Indicó que antes de la publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación, fueron consultados distintos actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca, los cuales dieron su aprobación.

Según la organización conservacionista WWF, el presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que establecen reservas de agua que garantizan la disponibilidad de este recurso para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.