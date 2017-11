La sierra no se quedará sin servicio médico; no expondremos a pasantes: Ávila

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, aseguró que la población de la zonas serrana y noroeste del estado no se quedarán sin servicio médicos a raíz de la violencia, ya que pese a que algunas clínicas cerraron sus puertas, sigue abierto el Hospital Regional de Gómez Farías y se desplegarán caravanas y unidades médicas móviles para atenderla.

Ávila Valdéz explicó que se retiraron a pasantes y residentes para no exponerlos a ninguna situación de peligro y que incluso no se tenía contemplado llevarlos a dicha región, sin embargo fue por solicitud de la Presidencia Municipal de Gómez Farías y del doctor Blas Juan Godínez, que fue levantado el miércoles pasado, que fueron enviados.

Asimismo subrayó que los doctores de Gómez Farías están trabajando y que el hecho de que los residentes se hayan retirado de la región, no afecta en gran medida la operación de los centros de salud, salvo algunas clínicas que dependían de ellos.

“Los residentes se van por cuatro meses, si no van no pasa nada, es un periodo de campo el que hacen, no están permanente ahí y si no están no hay problema y si fueron fue porque tanto el doctor Blas Juan Godínez nos lo pidió en forma encarecida, como el presidente de Gómez Farías”, indicó el secretario.

En este sentido sentenció que “la salud en la sierra está garantizada”, y que todos los pacientes podrán ser atendidos tanto en Gómez Farías como en Cuauhtémoc, hasta donde se les trasladaría en caso de ser necesario, esto sin dejar de lado las unidades médicas móviles y las caravanas de salud que visitan las diversas regiones de la entidad.