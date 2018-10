La justicia es selectiva pero debe haber congruencia y transparencia

Noticias de Chihuahua.-

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González Villalobos, señaló que la justicia siempre es selectiva porque el mismo sistema penal lo es, sin embargo, lo más importante es que prevalezca la congruencia y la transparencia en el manejo de los casos.

Ante los cuestionamientos por parte de diversas organizaciones y grupos políticos sobre la parcialidad con la que se maneja la lucha anticorrupción por parte del poder ejecutivo y el poder judicial, el presidente del TSJ, aseguró que la “selectividad” de la justicia es natural debido a que no hay forma de investigar y procesar todas las conductas delictuosas.

“El problema no es que sea selectivo o no, el problema es cómo se selecciona. Pero no hay ministerio público ni fiscalía en el mundo que sea capaz de procesar todos los delitos que se cometen, por lo tanto siempre hay selección, ese selección puede ser opaca o transparente”.

En el caso de Chihuahua, González Villalobos aseguró que se han aplicado los criterios adecuados previstos en la ley para llevar a cabo una selección coherente y mejor el procesamiento de los casos penales, como los son los criterios de oportunidad y los procedimientos abreviados.