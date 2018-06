La cuarta transformación será radical; arrancaremos de raíz el régimen actual: AMLO

Noticias de Chihuahua.-

El candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la cuarta transformación del país se dará de manera radical, pues arrancarán de raíz el régimen corrupto, de injusticia y de privilegios.

“No es una elección más, es un paso a la cuarta transformación; en México han existido tres transformaciones en la historia del país, la Independencia, la Reforma y la Revolución, por lo que los que estamos aquí viviremos la cuarta transformación de la vida pública de México”, sentenció el candidato presidencial a miles de chihuahuenses que se dieron cita para el cierre de campaña de AMLO en el estado de Chihuahua.

El candidato presidencial aseguró que la cuarta transformación se llevará de manera pacífica, sin violencia, pero no se tratará de un cambio comsético ni de cambios por encima, sino que será una transformación ordenada, pacífica e igual de profunda que las realizadas tras la Reforma, la Independencia y la Revolución.

“No será más de lo mismo, nada que ver con la mascarada llamada alternancia que instauró Salinas en complicidad con el Partido Acción Nacional en nuestro país, no es un quítate tú porque quiero yo, no es gatopardismo, no es que las cosas cambien solamente en apariencia para seguir igual, repito será una transformación radical”, sentenció el candidato.