“La ciudadanía pide soluciones reales, factibles, eficientes y medibles”: Geo Bujanda

Noticias de Chihuahua.-

La Diputada panista Geo Bujanda presentó iniciativa, la cual busca evitar la simulación y que sí se aprueba una ley o decreto exista el presupuesto, para llevarlas a cabo. Lo anterior, en referencia a que en ocasiones las propuestas presentadas no cuentan con viabilidad financiera para ser ejecutadas y se quedan en buenos deseos. Señaló que “presentar iniciativas que implican impacto presupuestal sin fundamento financiero, es vender espejitos.”

Así mismo, la diputada por el distrito 12, señaló que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo local que presentó ayer, da cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. Mencionó que un procedimiento similar, ya se lleva a cabo en el Congreso Federal. “Debemos saber de dónde va salir el dinero para llevar a cabo las leyes y decretos que aprobemos, ya que todo lo que hace el gobierno lo hace con nuestro dinero que son nuestros impuestos.”

Con esta iniciativa, la diputada blanquiazul pretende colaborar a generar un trabajo más responsable y profesional del legislativo, avanzar en prácticas parlamentarias y en que tengamos políticas públicas viables, en cumplir con el principio balance presupuestario y en finanzas sanas.

“La ciudadanía pide soluciones reales, factibles, eficientes y medibles. Cuando se aprueban leyes o decretos que no tienen dinero para materializarse, lo único que hacemos es pedirle a la Administración que sea Bartola, y que con dos pesos paguemos la renta, el teléfono, la luz y el gasto. No queremos leyes que no tengan presupuesto con qué aplicarse”, finalizó Bujanda.”