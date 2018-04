Jueces y magistrados en el país rechazan señalamientos de Corral

Noticias de Chihuahua.-

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en el sentido de que las resoluciones de este poder se realizan de manera subordinada, tras el resolutivo emitido por magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en donde determina a la justicia federal la competencia del desvío de recursos a cargo de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI.

En el comunicado emitido para precisar este posicionamiento no se menciona el nombre del jefe del Ejecutivo Estatal de Chihuahua, solamente se refieren a los señalamientos de un gobernador del norte del país, indicando que rechazarían los señalamientos que buscan crear una sospecha de subordinación de la actuación de los tribunales federales a otro poder del Estado.

En el texto se indica que los magistrados y jueces del Poder Judicial rigen su actuación con base a la Constitución y los Derechos Humanos, “y no responden a ningún otro interés que no sea el de salvaguardar el Estado de Derecho, por lo que los espacios jurisdiccionales son el espacio en el que las partes dirimen sus controversias y “sacarlas de ahí para llevarlas a litigios mediáticos no abonan a la cultura del respeto a la legalidad”.

Reiteraron que los juzgadores del Poder Judicial de la Federación trabajan de manera transparente y sus actuaciones son revisadas por instancias superiores, aunado a que se encuentran acostumbrados a la crítica y al escrutinio público, pero rechazaron los señalamientos que los colocan como subordinados como lo quiso intentar el mandatario estatal al indicar que se le buscaba otorgar impunidad al ex secretario general del PRI, cuando lo único que realizó el Poder Judicial fue resolver un conflicto de competencias entre la justicia federal y la estatal.