Juárez es una ciudad mártir y con dolor: Padre Solalinde

El padre Alejandro Solalinde realizó este día una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se reunión con un grupo de familias fronterizas y aprovechó para apoyar e impulsar a los candidatos de Morena en esa frontera, informó SDPnoticias.

Durante su visita, Solalinde pidió a los habitantes que evitan normalizar la violencia, esto a raíz del incremento de hechos violentos en Ciudad Juárez, ya que en el mes de mayo se llegó a los 124 y en ocho días de junio ya van 37 ejecuciones donde 4 han sido mujeres.

“Ciudad Juárez es una ciudad mártir, con mucho dolor por los homicidios y crímenes de género, eso tiene que cambiar, no puede seguir así, la sociedad cómo esta no puede seguir así. No son solo números son padres, hijos y hermanas”, dijo.

El defensor de los derechos de los migrantes se reunió con familias fronterizas a quienes, además de darles un mensaje de paz y unidad, les pidió su apoyo a favor de Andrés Manuel López Obrador el próximo primero de julio.

En la reunión estuvo acompañado por el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, así como por candidatos a diputaciones locales.

En su discurso dejó claro que los partidos políticos como el PRI y el PAN están acabados, por lo cual el próximo primero de julio hay que tener una mentalidad diferente.

“El primero de julio no va haber perdedores, va a ganar México y hay que iniciar un movimiento de regeneración de todo aquello que ha dañado a los mexicanos”, añadió el sacerdote.

Solalinde continuará durante este tarde en Ciudad Juárez realizando recorridos y visitas a familias juarenses y organizaciones de la sociedad civil.