Jefes de la policía de Buenaventura son vinculados por desaparición forzada

Noticias de Chihuahua.-

Las evidencias y argumentos incriminatorios que presentó el Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Control Análisis y Evaluación, fueron suficientes para que el Juez de Control resolviera iniciarles un proceso penal a los dos jefes y al agente de la Policía Municipal de Buenaventura detenidos por el delito de Desaparición Forzada de Persona.

A los imputados: Enrique L.S, Héctor Manuel A. C., y Manuel Héctor A.S., Director, Sub Director y Policía de Buenaventura, se les atribuye la desaparición de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos.

En la audiencia de Vinculación a Proceso, el representante social presentó argumentos sólidos y pruebas que acreditaron fehacientemente que los imputados fueron las últimas personas con las que los dos jóvenes desaparecidos tuvieron contacto.

De acuerdo a la investigación Ministerial Héctor Manuel A. C., y Manuel Héctor A.S, en su carácter de policías, el 12 de Mayo del año en curso detuvieron en la entrada de Buenaventura a los afectados y una diversa persona.

Que los trasladaron a la comandancia donde fueron entrevistados por el Director de la corporación Enrique L.S, quien puso en libertad a la diversa persona no así a los afectados, cuyo arresto no lo registraron ni tampoco los pusieron a disposición de ninguna autoridad.