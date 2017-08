Invitan al II Encuentro de Baile Country

Noticias de Chihuahua.-

La Fraternidad Country Line Dance inaugurará este sábado 5 de agosto su segundo encuentro Festival de baile country a realizarse en El Nido del Jabalí a partir de las 18:00 Horas, evento en el que tendrán como invitado especial al integrante del grupo Caballo Dorado, Gerardo Gameros.

Los organizadores del festival, Emanuel Figueroa, mejor conocido en el mundo country como Meny Cheyen, y Norma de Figueroa platicaron sobre el programa a desarrollar que contempla la participación de los mejores ballets de Chihuahua y de otros estados quienes tienen ya tiempo preparando sus mejores cuadros para este gran evento.

Entre los grupos a presentarse están: Urban cowgirl, Frontera show, Cheyennes country club, Riders Tyro, Nashville country club, Wild country, Crazy horses, West outsiders, Vaqueros salvajes, Espuelas doradas oficial, These boots, Rangers, All Stars, Riders, Cowboys fevers, Tornado country dance, Cheyennes old boots, Dreams country dance, Bandidos country club, HOnky tonks hearts y Sand roses.

La actividad es de entrada libre e iniciará a partir de las seis de la tarde y hasta las dos de la mañana en una jornada de locura country, por lo que invitan a todos los aficionados de este baile para que asistan al Nido del jabalí este sábado 5 de agosto.