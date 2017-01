Invita JMAS Chihuahua a aprovechar última semana de descuentos

Noticias de Chihuahua.-

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua invita a la comunidad en general para que aproveche la ampliación del plazo del programa “Acércate” hasta el próximo 03 de febrero y pueda hacer efectivos los beneficios de descuentos y condonaciones que ofrece para regularizar su situación de adeudo en el pago del servicio de agua.

Mario Mata Carrasco, Presidente de la JMAS Chihuahua, comentó que gracias a esquemas como “Acércate”, la población tiene una oportunidad de que se le condonen sanciones y recargos de anteriores meses así como de poder estar al corriente en sus recibos en este 2017.

“Nuestros usuarios pueden informarse a través de la cuenta oficial en facebook JMAS Chihuahua y acudir tanto, a las 7 sucursales que están distribuidas en la ciudad como con el personal de la Unidad Móvil de la JMAS -que se encuentra recorriendo las distintas colonias-, para arreglar sus adeudos y puedan apoyarse en las facilidades que les estamos otorgando. Es importante recalcar que con el pago de este servicio de manera oportuna se tiene la certeza de contar con el vital líquido, se evitan multas y cortes y nos permite contar con la capacidad económica para reinvertir en obras de infraestructura que nos beneficien a todos”, declaró el funcionario del organismo descentralizado.

Recordó, Mata Carrasco, que la campaña “Acércate” contempla la condonación en materia de sanciones y recargos; un periodo de 60 días de plazo para la liquidación de saldos vencidos, así como un descuento del 50 por ciento en el caso de fugas, -siempre y cuando el problema se haya resuelto-; en los casos de casas sin habitar, se podrá aplicar un descuento de entre 8 y 15 años al adeudo así como 6 meses sin intereses a aquellos usuarios que deseen pagar con tarjeta de crédito.

Las sucursales de la JMAS Chihuahua ubicadas en Ave. Ocampo #1604, Ave. Vallarta #5902 local 38, Ave. Francisco Villa #5701, Blvd. Fuentes Mares #8418, C. Flores Magón #6000, C. Alejandro Dumas #15900 y Ave. Tecnológico #11520 interior 8, brindan un horario de atención de lunes a viernes de 7:30am a 3:30pm, y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en las tres primeras direcciones.